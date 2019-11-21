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Дієго Коста був успішно прооперований

17:41 88 Читать на русском
Дієго Коста був успішно прооперований
Дієго Коста / Фото з відкритих джерел

Форвард Атлетіко Дієго Коста зазнав хірургічного втручання, аби позбутися давньої болячки.

Нападнику мадридського Атлетіко Дієго Кості не вдалось уникнути операційного втручання і сьогодні, 21 листопада, він ліг під ніж, повідомляє офіційний сайт клубу. Іспанцю видалили грижу міжхребцевого диска в шийному відділі. Коста всіляко уникав операції і навіть консультувався з бразильськими фахівцями від медицини, однак і вони не змогли зарадити проблемі.

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Терміни відновлення та повернення на поле нападника поки не повідомляються, однак, як очікується, іспанський футболіст приступить до тренувань протягом трьох місяців.

Нагадаємо, Атлетіко у чемпіонаті Іспанії після 13 турів посідає третє місце, набравши 24 очка. Коста у поточному сезоні прийняв участь в 11 поєдинках, у яких двічі відзначився у воротах суперника.

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Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Іспанія
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