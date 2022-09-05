Вулверхемптон у літнє трансферне вікно підписав за 18 млн нападника Штутгарта й збірної Австрії Сашу Калайджіча. Проте він травмувався у дебютному матчі АПЛ проти Саутгемптона, йому діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.

Дієго Коста близький до повернення в Мадрид – бразилець не грав з початку року, але має кілька пропозицій

Термін відновлення від такого пошкодження доволі довгий, тому "вовки" терміново вийшли на ринок у пошуках заміни. Враховуючи те, що трансферне вікно зачинилось, колектив може підписувати лише вільних агентів. Першим у списку опинився Дієго Коста.

Клуб АПЛ приготував 33-річному форварду однорічний контракт. Коста вже завтра, 6 серпня, пройде медогляд. Остаточне рішення щодо підписання сторони ухвалять протягом найближчої доби-двох, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Дієго протягом останніх восьми місяців сидів без клубу. Востаннє Коста виходив на поле ще у грудні 2021 року, виступаючи за Атлетіко Мінейро. Там він провів 19 матчів, став чемпіоном Серії А і достроково розірвав контракт.