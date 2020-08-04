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"Диявол криється у деталях": Манчестер Юнайтед офіційно презентував нову домашню форму

12:13 - Читать на русском
"Диявол криється у деталях": Манчестер Юнайтед офіційно презентував нову домашню форму
Марсьяль і Де Хеа / офіційний сайт АПЛ

Англійський Манчестер Юнайтед продемонстрував основний комплект форми на сезон 2020/21.

Ефектне промо з новим екіпіруванням під назвою "Диявол криється у деталях" з'явилося в офіційному твіттері клубу.

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Домашня форма традиційно виконана в червоній барві. Проте, футболка отримала додатковий несподіваний візерунок у цятку – з горизонтальними смугами жовтого та чорного кольорів. Натхненням для створення дизайну нового варіанту форми стало гасло "Гордість, віра, ДНК. І все, що робить нас Манчестер Юнайтед". Технічним спонсором манкуніанців є німецький виробник Adidas.

До слова, для Ман Юнайтед сезон 2019/20 ще не завершився. Команда Уле Гуннара Сульшера продовжує боротьбу за кубок Ліги Європи – 5 серпня "червоні дияволи" зіграють повторний матч 1/8 фіналу проти австрійського ЛАСКа.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Футбольна форма
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