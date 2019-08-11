Дивовижний автогол у чемпіонаті Чилі – претендент на курйоз року

Гравці чилійського Артуро Фернандес Віаль продемонстрували вражаючу командну взаємодію. Щоправда, у негативному значенні.

Артуро Фернандес Віаль вдома поступився Депортес Реколеті з рахунком 1:3 в матчі чилійської Сегунди (третій за статусом дивізіон країни).

Це так і залишилося б поза увагою світової спільноти, якби не автогол господарів на 25-й хвилині гри. Голкіпер ввів м'яч у гру коротким пасом на захисника, а спроба провести позиційну атаку була безрезультатною. В підсумку м'яч повернули воротарю, але не надто вдало – той, виправляючи ситуацію, вибив просто на опонента.

Шалений автогол з центра поля у матчі чемпіонату Бразилії

Далі ще цікавіше – форвард Депортес Реколеті пробив по воротах, але дуже невдало. Здавалося, голкіпер легко забере м'яч, проте випустив його з рук. Захисник, який був поруч, спробував розрядити ситуацію, але краще б він цього не робив – після неймовірної свічки м'яч опинився у воротах. Вражаючий парад колективних фейлів – "тікі-така" чилійців наразі залишає бажати кращого.

Втім, краще один раз побачити, ніж кілька разів прочитати.

Всесвітньо відома піцерія потролила Манчестер Юнайтед за трансферну кампанію