"Моя професійна кар'єра почалася в Зрінські, але я вирішив розірвати угоду, тому що не був основним гравцем. Поки перебував без контракту, тренувався з командами першої ліги Боснії і Герцеговини. У підсумку через товариша потрапив у другу команду Нюрнберга – це четвертий дивізіон Німеччини – де отримав ігрову практику і набув досвіду.

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Доля хотіла, щоб я познайомився з людиною, яка є моїм нинішнім менеджером і яка привезла мене в Україну. Початок у цій країні було нелегким, тут інший менталітет, зовсім інша мова, але тепер я бачу, що зробив дуже хороший хід. Я також вдячний своїм одноклубникам, вони намагалися максимально спростити мою адаптацію.

У цьому сезоні наша мета – третя сходинка, але якщо є можливість домогтися більшого, то чому б і ні. Динамо і Шахтар індивідуально кращі за нас, у них є гравці, які вирішують результат матчів, а сильна сторона Зорі – командний дух. У нас чудова атмосфера, ось що нас відрізняє. Наші нинішні результати не дивують, адже Зоря непогано виступила і минулого сезону. Наскільки я пам'ятаю, у нас було на очко менше, ніж у Динамо, яке було другим. Я завжди вірив у себе, знав, що це окупиться. Дещо владналося, тренер став давати мені все більше і більше шансів, які, сподіваюся, я використовував правильно.

Через все, що сталося в Україні, ми переїхали з Луганська у Запоріжжя. Це справжнє диво, що цей клуб існує і сьогодні, а не лише досягає таких результатів. Вболівальники? Ну, ми не можемо наздогнати Динамо і Шахтар. Як правило, стадіон заповнюється, коли проходять матчі з трохи сильнішими суперниками, наприклад, з Динамо, Шахтарем або в Лізі Європи, а на інших зустрічах – попит слабший. Люди в Україні не надто гарячі до футболу. Ситуація ускладнюється ще й тим, що ми не граємо у нашому місті", – сказав Васіль в інтерв'ю виданню Reprezentacija.ba.

Нагадаємо, 10 березня Нікола отримав дебютний виклик до збірної Боснії і Герцеговини.

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