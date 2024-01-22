"Дивна гра. Перша частина була дуже поганою. Я розумію свист трибун. Вже на 30-й хвилині я думав про заміни. Я неправильно оцінив вчорашнє тренування. Це була втомлена команда. Всі хочуть грати і кажуть, що в них все добре. У другій половині зустрічі було щось інше, ми мали підтримку та поштовх цього стадіону, що дуже важливо.

Три пропущених голи Кепи та вогняний камбек Мадрида у відеоогляді матчу Реал – Альмерія – 3:2

Я розумію гнів Альмерії через рішення VAR, але я думаю, що вони були ухвалені правильно. Я думаю, що рефері прийняв правильні рішення, а не VAR. VAR попереджає, а рефері приймає рішення. І я думаю, що він мав рацію. Я розумію ваші скарги, але ці три рішення правильні", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Альмерія зі скандалом програла Реалу, ведучи в рахунку 2:0. Арбітр скасував один із голів у ворота Кепи через сумнівний фол, зарахував гол Вінісіуса передпліччям та додав 11 хвилин – мадридці в компенсований час вирвали перемогу.

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі