Дивлюся на збірну Нідерландів і розумію, як Україні буде важко, – Левченко

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив шанси "синьо-жовтих" у протистоянні з національною командою Нідерландів, яка буде суперником команди Шевченка на Євро-2020.

"Я поки не буду співати дифірамби нашій збірній. Ось я дивлюся на збірну Нідерландів і розумію, як "синьо-жовтим" буде важко. Для переконливості хотілося б побачити більше зустрічей з найкращими збірними континенту, навіть в товариських матчах, що було б корисно перед чемпіонатом Європи.

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Якщо брати індивідуально, то гравці збірної Нідерландів сильніші. Але є ще і колективна гра. І я вірю, що влітку збірна України змусить попітніти не одного суперника. Важливо підійти до Євро в хорошому стані, без травм", – цитує Левченка zbirna.com.

Нагадаємо, через особливості проведення жеребкування Євро-2020 збірна Нідерландів автоматично стала суперником "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи.

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