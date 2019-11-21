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Дивлюся на збірну Нідерландів і розумію, як Україні буде важко, – Левченко

19:43 684 Читать на русском
Дивлюся на збірну Нідерландів і розумію, як Україні буде важко, – Левченко
Євген Левченко / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив шанси "синьо-жовтих" у протистоянні з національною командою Нідерландів, яка буде суперником команди Шевченка на Євро-2020.

"Я поки не буду співати дифірамби нашій збірній. Ось я дивлюся на збірну Нідерландів і розумію, як "синьо-жовтим" буде важко. Для переконливості хотілося б побачити більше зустрічей з найкращими збірними континенту, навіть в товариських матчах, що було б корисно перед чемпіонатом Європи.

Нідерланди – перший суперник збірної України на Євро-2020

Якщо брати індивідуально, то гравці збірної Нідерландів сильніші. Але є ще і колективна гра. І я вірю, що влітку збірна України змусить попітніти не одного суперника. Важливо підійти до Євро в хорошому стані, без травм", – цитує Левченка zbirna.com.

Нагадаємо, через особливості проведення жеребкування Євро-2020 збірна Нідерландів автоматично стала суперником "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають карти

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Теги
Нідерланди Нідерланди Збірна України Євген Левченко
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