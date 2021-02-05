"Коли я покидав Барселону, то мені було дуже важко. Мені зателефонував Куман і сказав, що не покладається на мене. Я прийняв це рішення, але сказав йому, що в мене чинний контракт і клуб повинен щось зробити з цим.

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Вони запропонували мені не з'являтися у передсезонці. Я відмовив, оскільки все ще мав контракт і збирався з'явитися. Ніхто мені нічого чітко не пояснював. Із Бартомеу я не зміг поговорити. Це зробив мій адвокат. Я бачу, як ідуть справи в Барселоні, і мені стає трохи спокійніше.

Я міг би залишитися і сказати: "У мене контракт, я залишаюся тут". Але я знав, що стану об'єктом атаки, якщо залишусь. Через гордість я потребував змін", – цитує уругвайця Onda Cero.

Нагадаємо, що Луїс Суарес влітку перебрався на Ванда Метрополітано й став лідером атаки Атлетіко. У його активі 16 матчів у Ла Лізі, в яких ветеран забив 14 м'ячів.

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