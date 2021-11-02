"У мене чудові спогади про попередню зустріч на Бернабеу! Це був особливий матч для обох команд. Але ми приїхали до Мадрида уражені коронавірусом, без семи чи восьми гравців. Ми поїхали до Іспанії, розуміючи що ми не маємо вибору.

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Ми показали себе чудовою командою і досягли вражаючого результату. Перед перервою дивився на табло і не вірив – ми громили Реал 3:0. У роздягальні ми сиділи мовчки. Ми дивилися одне одному у вічі, і здавалося, що цього не могло бути. Але це було правдою. Це незвичайний спогад, один із найкращих, які у мене залишилися у футболі, бо Мадрид – це Мадрид.

Це правда, що мені щастить забивати Реалу. 2015 року я забив їм в Україні, хоча ми програли 3:4. А минулого сезону ми виграли обидві гри, і в Києві я зробив рахунок 1:0. Подивимося, чи вийде у мене знову. Я два тижні не грав через травму, але зараз готовий.

Ми знаємо, що маємо бути дуже уважними, що будь-яка невелика помилка може коштувати нам гола, адже Реал має багато якостей. Ми знаємо, що вже зробили це торік. Ми не можемо зазнати невдачі після 0:5 вдома. Команда дуже добре розпочала ту гру, але ми пропустили м'яч, який не мали пропустити. Це все змінило. Ми повинні бути зосереджені на кожній хвилині. Коли перед вами Вінісіус, Бензема чи Модріч, ви не можете розгубитись ні на секунду. Ви не можете навіть моргнути. Це 90 хвилин повної концентрації", – наводить слова Дентінью Marca.

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