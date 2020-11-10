"Тарас Михалик хороший гравець був. Женя Хачеріді мені теж подобався. Ми з татом завжди дивилися матчі збірної України, Хачеріді нам обом дуже подобався.

Попов здав позитивний тест на коронавірус – збірна України втратила ще трьох гравців

Пам'ятаю, коли я був в академії, на базі до нього страшно було підійти, щоб попросити фотографію зробити. Боявся, що він відмовить, ніяково себе почував. Але він нормальний хлопець – погодився сфотографуватися. Я дивився на нього знизу вгору. Мені він здавався таким здорованем. Думав, який же він великий", – сказав Попов в інтерв'ю FootballHub.

Зауважимо, Денис є вихованцем "біло-синіх". У поточній кампанії УПЛ захисник провів 5 матчів та навіть встиг відзначитись одним голом.

Вербіч у Динамо: продати не можна залишити