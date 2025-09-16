"Дивитися, як він забиває – неймовірно": Варді назвав свого кумира дитинства – він запалював у Серії А
Форвард Кремонезе Джеймі Варді фанатів від нападника Ювентуса і збірної Італії Алекса Дель П'єро.
Дель П'єро був головним кумиром юного Варді. "Коли я був маленьким, це був Дель П'єро. Дивитися, як він грає, було неймовірно. Спостерігати за тим, як він забиває щотижня, було для мене натхненням.
Тепер, опинившись тут, в Серії А, я хочу робити те ж саме – це дуже захоплююче", – зазначив Варді.
38-річний форвард покинув Лестер, щоб приєднатися до Кремонезе на правах вільного агента. Після 3 турів чемпіонату його команда несподівано піднялася на третю сходинку.
