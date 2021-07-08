Сьогодні, 8 липня, збірна України з кіберфутболу в дисципліні Pro Evolution Soccer розпочинає свої виступи у фінальній частині чемпіонату Європи серед електронних команд UEFA eEuro-2021.

Матчі з кіберфутболу на eEuro-2021

На eEuro-2021 українська команда, представлена двома гравцями, Сергієм Sergobibika Марченком та Максимом Makson_AAA Андрасюком, зустрінеться у межах групового етапу зі збірними Ізраїлю, Франції, а також чинним чемпіоном Європи, командою Італії. Ігрові серії проходитимуть у симуляторі PES 2021 на платформі PlayStation 5.

8-го та 9 липня відбуватимуться поєдинки групової стадії, а 10-го стартують протистояння плей-офф.

Свій перший матч на чемпіонаті "синьо-жовті" проведуть із командою Ізраїлю. Початок гри – о 15.30.

У випадку перемоги, о 18.50 цього ж дня в межах верхньої сітки українці зійдуться у двобої з переможцем іншої пари групи D – Францією або Італією.

У випадку поразки, свій наступний матч збірна України проведе вже завтра о 15.30 у межах нижньої сітки.

Усі матчі за участю українських кіберфутболістів на eEuro-2021 можна переглянути наживо на YouTube каналів Футбол 1, 2, 3.

Україна вперше представлена на кіберфутбольному Євро, і ти не маєш права таке пропустити. Вмикай трансляції та вболівай за наших!