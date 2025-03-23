"Мені здається, що навколо збірної дуже багато негативу. Я дивився деякі прес-конференції за останні кілька днів – мені не сподобалося те, що я побачив, мені це не подобається.

Роналду пихато прокоментував імітацію свого святкування зіркою Манчестер Юнайтед: "Він побачить моє під час матчу"

І чесно кажучи, деякі запитання, які ви ставили, були просто зневажливими. Якщо ти хочеш отримати від мене відповіді, дивись мені в очі, коли запитуєш. Немає сенсу питати мене про щось, а потім дивитися у свій комп'ютер. У тебе буде час для цього пізніше. Якщо знадобиться, я повторю це десять разів", – цитує Роналду talksport.

Реакція Кріштіану викликана запитанням про те, чи не бракує бажання у команди перемагати і грати в красивий футбол, і чи може нападник витримати всі 90 хвилин матчу. Також журналісти детально критикували команду і тренера Роберто Мартінеса в цілому.