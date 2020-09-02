Навіть коли фанати не можуть потрапити на трибуни, Parimatch все одно дарує їм яскраві емоції від футболу.

Цього разу бренд спільно із Multiplex організовує трансляцію на оглядовому майданчику у центрі Києва.

З дотриманням усіх санітарних норм, ми запускаємо показ матчу Україна – Швейцарія у Лізі націй. Трансляція відбудеться на даху КВЦ "Парковий".

Не пропусти перший матч національної команди у 2020 році!

Продаж квитків:

03.09

Україна – Швейцарія

https://new.multiplex.ua/order/cinema/0000000008/session/11214

06.09

Іспанія – Україна

https://new.multiplex.ua/order/cinema/0000000008/session/11216