Дивись матч Україна – Швейцарія разом з Parimatch
Цього разу бренд спільно із Multiplex організовує трансляцію на оглядовому майданчику у центрі Києва.
З дотриманням усіх санітарних норм, ми запускаємо показ матчу Україна – Швейцарія у Лізі націй. Трансляція відбудеться на даху КВЦ "Парковий".
Не пропусти перший матч національної команди у 2020 році!
Продаж квитків:
03.09
Україна – Швейцарія
https://new.multiplex.ua/order/cinema/0000000008/session/11214
06.09
Іспанія – Україна
https://new.multiplex.ua/order/cinema/0000000008/session/11216
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