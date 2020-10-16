За звання найсильнішого кіберфутболіста цієї осені змагатимуться вісім учасників, які стали кращими за підсумками двох онлайн-кваліфікацій – Сергій Sergobibika Марченко, Артем kylethewalker Паламарчук, Костянтин evolution_od Дем’яненко, Віталій bydbprosche Литвинов, Максим Makson_AAA Андрасюк, Ігор ighor_8 Любчак, Роман DIGER_R Сиротенко та Олександр BossG_UA Главицький.

Відзначимо, що у вісімці претендентів на перемогу в турнірі наявні всі представники прем’єрної збірної України в дисципліні Pro Evolution Soccer, яка в березні цього року брала участь у кваліфікації до кіберфутбольного чемпіонату Європи – eEuro-2020.

17 жовтня пройдуть матчі групового раунду фінальної частини PES Autumn Cup, і по два гравці, що посядуть першу та другу позиції у своїх групах, вийдуть до плей-офф. Вирішальні зустрічі, які заплановані на 18 жовтня, будуть зіграні у форматі "Best of 3" – серії до двох перемог. Початок кожного ігрового дня – о 12.00.

Нагадаємо, що генеральний партнер УАЕФ, одна з найбільших вітчизняних кіберспортивних платформ ESportsBattle, приготував приємні подарунки гравцям, які посядуть перші чотири місця у фіналі.

Вирішальні баталії фінальної стадії турніру покаже офіційний YouTube-канал Української асоціації футболу. Долучайся до трансляцій та дізнайся ім’я тріумфатора першого кіберфутбольного турніру сезону-2020/2021!