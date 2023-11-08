У вівторок, 7 листопада, сім'я форварда Аль-Хіляля і збірної Бразилії Неймара пережила спробу викрадення.

У вівторок вранці злодії проникли в будинок дівчини бразильця Бруни Б'янкарді та здійснили спробу викрадення її спільної з Неймаром дочки Меві. Подія сталася у бразильському місті Котія, інформує R7.

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"Операція" супроводжувалася насильством щодо батьків Бруни – їх зв'язали, проте вони не постраждали. Зловмисники питали батьків Бруни про "впливову дівчину" та її дитину. Поліція висунула версію, що злочинці збиралися їх викрасти.

Згідно з джерелом, сусіди побачили, що в будинку відбувається щось недобре, і викликали поліцію. Одного зі злочинців вдалося затримати, інші змогли втекти з вкраденими речами.

Нагадаємо, що сам Неймар наразі відновлюється після важкої травми.

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