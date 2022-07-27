Дівчинка зворушливо заспівала Гімн України перед матчем Аякс – Шахтар: відео дня
Благодійний поєдинок між українським та нідерландським грандами мав чарівний музичний супровід.
Гравців обох колективів на матч виводили діти, які покинули Україну через повномасштабне вторгнення Росії. Також перед стартовим свистком футболісти Шахтаря та глядачі заспівали наш Гімн.
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Славень на Йохан Кройф Арені в Амстердамі виконала юна українка. Її спів зворушив гравців, вболівальників на трибунах та біля екранів. Опісля хвилиною мовчання була вшанована пам’ять жертв війни.
На жаль для українців, "гірники" поступились Аяксу з рахунком 1:3. Єдиним голом за донеччан відзначився Мудрик. Далі у планах команди Йовічевіча зустріч проти Роми (7 серпня).
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