Гравців обох колективів на матч виводили діти, які покинули Україну через повномасштабне вторгнення Росії. Також перед стартовим свистком футболісти Шахтаря та глядачі заспівали наш Гімн.

Аякс – Шахтар – 3:1 – відео голів і огляд матчу з розкішним м'ячем Мудрика

Славень на Йохан Кройф Арені в Амстердамі виконала юна українка. Її спів зворушив гравців, вболівальників на трибунах та біля екранів. Опісля хвилиною мовчання була вшанована пам’ять жертв війни.

На жаль для українців, "гірники" поступились Аяксу з рахунком 1:3. Єдиним голом за донеччан відзначився Мудрик. Далі у планах команди Йовічевіча зустріч проти Роми (7 серпня).

Шахтар програв Аяксу – диво-гола Мудрика і подвигів воротарів забракло, перша невдача Йовічевіча