Дівчина Луніна: Вболіваю за Шахтар і хотіла, щоб Андрій грав саме там

Дівчина українського голкіпера Реала Андрія Луніна Анастасія Тамазова зізналась який її улюблений клуб, та розповіла про стосунки голкіпера з батьками коханої.

"Я вболіваю за донецький Шахтар, подобається їхня гра. Чесно кажучи, хотіла, щоб Андрій грав саме там.

Мої батьки дуже добре поставилися до Андрія з першого дня знайомства. Мені навіть іноді здається, що його вони люблять навіть більше, ніж мене. Особливо мама. Вона завжди хотіла сина, а не дочку, тому у неї особлива любов до нього: завжди переживає, щоб він був ситим, не отримав травм", – цитує Анастасію видання FootBoom.

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Також дівчина українського легіонера прокоментувала свою популярність серед іспанських ЗМІ та вболівальників Реала.

"Зовсім не очікувала подібного. Чесно, було дуже приємно читати всі компліменти, проте для мене головне, щоб Андрій грав і був щасливий, а не подібна увага з боку преси", – додала Анастасія.

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