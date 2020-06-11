Дівчина голкіпера Шахтаря сексуально роздягнулась – відверті фото

Молодий голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін прекрасно почувається на любовному фронті.

18-річний талант, який встиг дебютувати за першу команду "гірників", зустрічається з ефектною моделлю Мариною. Дівчина Трубіна бере участь у конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2020".

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Вона не соромиться позувати на камеру і дражнить підписників у соціальних мережах відвертими фото.

До слова, раніше повідомлялось, що Трубіним цікавиться Бенфіка. Іспанський тренер воротарів збірної України Педро Харо назвав його майбутнім нашого футболу.

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