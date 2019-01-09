Дівчина дня: кохана екс-нападника збірної Італії, яка поїхала за ним у Китай

"Футбол 24" знайомить вас із Вікторією Варгою – чарівною половиною екс-нападника збірної Італії Граціано Пелле.

33-річний екс-нападник збірної Італії Граціано Пелле вже тривалий час зустрічається з чарівною угорською моделлю.

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Особливої уваги заслуговує історія знайомства 23-річної Вікторії Варги (саме так звати дівчину) та італійського нападника. Пара познайомилась у соцмережах, після чого Пелле засипав дівчину компліментами. Форвард наважився приїхати до Вікторії в Угорщину, причому щасливого фіналу в цій історії могло і не бути – після приїзду в Дьйор у Пелле сіла батарея в телефоні.

Проте італієць встиг відправити дівчині назву готелю, у якому зупинився. Вікторія наважилась прийти на побачення, після чого молоді люди спілкувались декілька годин. Врешті решт, у них зав'язались серйозні відносини, які тривають досі.

Угорка наважилась поїхати разом з Пелле у Китай, де в даний час виступає італієць.

До слова, останній матч зі "Скуадру Адзурру" Пелле провів ще влітку 2016 року.