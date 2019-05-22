Дівчина дня: ефектна модель, яка полонила серце Хамеса Родрігеса

Атакувальний півзахисник Баварії та збірної Колумбії Хамес Родрігес зустрічається зі спокусливою венесуельською моделлю Шеннон де Лімою.

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес, права на якого належать Реалу, представив свою нову дівчину. Нею виявилась 31-річна модель з Венесуели Шеннон де Ліма, яка на полі Альянц-Арени привітала колумбійця з чемпіонським титулом Бундесліги.

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Цікаво, що Шеннон – колишня дружина співака Марка Ентоні, який лише за кілька місяців до узаконення їхніх стосунків розлучився з Дженніфер Лопес. Їхній шлюб розпався лише через 2 роки після весілля. Модель виховує сина, якому 11 років.

До слова, Хамес також розлучений з Даніелою Оспіною – сестрою голкіпера Наполі Давіда Оспіни. У колишньої пари є спільна донька. Подейкують, що сім'я розпалась через російську модель, у якої були стосунки з хавбеком збірної Колумбії.

Стосунки Родрігеса та де Ліми начебто тривають вже близько року, проте досі як гравець, так і модель їх не підтверджували.

Нагадаємо, майбутнє самого Хамеса досі залишається невизначеним. Орендна угода колумбійця підходить до завершення, а Баварія наразі не викупила у Реала права на гравця. В сезоні 2018/19 Родрігес забив 7 голів та віддав 6 асистів у 28 матчах.

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