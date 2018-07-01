Дівчина дня ЧС-2018: неймовірна Міс Франції, яка надихала Мбаппе феєрично вибити Мессі з Мундіалю

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився дублем у феєричному матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2018 проти Аргентини. А на трибунах сяяла його дівчина Алісія Айліс.

Нападник, який приніс французам путівку у чвертьфінал, став першим гравцем до 20 років в історії чемпіонатів світу, який забив 2 голи та заробив пенальті. Тільки Пеле був молодшим автором дубля в плей-офф Мундіалю. Мбаппе, який став гравцем матчу Франція – Аргентина, старається тримати в таємниці свої стосунки. Однак ЗМІ розвідали, що його коханою є Алісія Айліс, Міс Франції 2017. Дівчина стала першою в історії Міс Французька Гвіана, яка виграла конкурс краси також у всій Франції.

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Алісія народилась у той же 1998-й рік, що Кілліан. Айліс походить з Мартиніки із сім'ї менеджера з питань екології та інструкторки з водіння. Модель вивчає право та не дуже схожа на тих дівчат із силіконовими формами, яких так полюбляють футбольні зірки. Вона бере іншим – чарівною посмішкою і неймовірним шармом.

Алісія відвідала матч 1/8 ЧС-2018 і вболівала за Францію та свого хлопця. Хіба міг Мбаппе зіграти інакше з такою підтримкою? Уруганний матч – не менше.

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