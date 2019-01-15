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Дівчина дня: Аміне Гюльше – спокусливо скромна красуня з титулом Міс Туреччина, яку веде під вінець фанат Ердогана Озіл

12:50 890 Читать на русском
Дівчина дня: Аміне Гюльше – спокусливо скромна красуня з титулом Міс Туреччина, яку веде під вінець фанат Ердогана Озіл
Аміне Гюльше / фото із соцмереж

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл оголосив про заручини з Міс Туреччина-2014 Аміне Гюльше. "Футбол 24" знайомить вас із скромною красунею, яка полонила серце німця турецького походження.

Проблеми у професійній кар'єрі, які впродовж останніх місяців супроводжують 30-річного хавбека, жодним чином не вплинули на особисте життя Озіла.

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Вихованець Шальке спочатку зі скандалом пішов зі збірної Німеччини через симпатію до турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, а керманич лондонського Арсенала Унаї Емері хоче, щоб Озіл покинув Арсенал через ігровий спад. Зате на любовному фронті в Месута все гаразд – він заручився із Аміне Гюльше, з якою зустрічався з літа 2017-го.

Попри участь у конкурсах краси, наречена футболіста є скромною у повсякденному житті й своїми світлинами залишає простір для фантазій...

Allahin izniyle sonsuza dek️

Допис, поширений Mesut Özil (@m10_official)

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Статті Дівчата футболістів Туреччина Дружини футболістів Дівчина дня Месут Озіл Месут Озіл
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