Дівчина дня: Аміне Гюльше – спокусливо скромна красуня з титулом Міс Туреччина, яку веде під вінець фанат Ердогана Озіл

Півзахисник лондонського Арсенала Месут Озіл оголосив про заручини з Міс Туреччина-2014 Аміне Гюльше. "Футбол 24" знайомить вас із скромною красунею, яка полонила серце німця турецького походження.

Проблеми у професійній кар'єрі, які впродовж останніх місяців супроводжують 30-річного хавбека, жодним чином не вплинули на особисте життя Озіла.

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Вихованець Шальке спочатку зі скандалом пішов зі збірної Німеччини через симпатію до турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, а керманич лондонського Арсенала Унаї Емері хоче, щоб Озіл покинув Арсенал через ігровий спад. Зате на любовному фронті в Месута все гаразд – він заручився із Аміне Гюльше, з якою зустрічався з літа 2017-го.

Попри участь у конкурсах краси, наречена футболіста є скромною у повсякденному житті й своїми світлинами залишає простір для фантазій...

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