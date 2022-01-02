Півзахисник Герти Кевін-Прінс Боатенг не має часу сумувати через нереалізований потенціал.

Ганець поринув у роман з гарячою італійською моделлю Валентіною Фрадеградою.

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Красуня постійно підриває соцмережі провокативними світлинами без купальника. 30-річна Валентіна прикриває груди лише руками або волоссям. До еротичного флешмобу долучився і сам Боатенг – пара сфотографувалась в обіймах повністю оголеними.

Додамо, що на полі у 34-річного хавбека все значно скромніше. У поточному сезоні Боатенг провів за Герту 12 матчів і не відзначався результативними діями.

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