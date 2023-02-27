СК Дніпро-1 експериментує з контрольними матчами для команд своєї системи.

Лідер УПЛ організував спаринг між своєю жіночою командою та молодими хлопцями з академії. Матч вийшов результативним – 3:2 на користь підопічних Олени Кудзієвої, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Дівчата могли похизуватися такою рідкістю, як результативна передача голкіперки. Ольга Рябовол вивела Людмилу Куніну сам на сам з воротарем суперників – це був другий гол.

Жіночий чемпіонат України разом з чоловічим повноцінно відновиться на початку березня. Дівчата зі СК Дніпро-1 йдуть в середині турнірної таблиці.

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