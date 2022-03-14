Захисник Краковії Олексій Дитятьєв розповів, чому його батьки так і не виїхали з України.

"Спочатку всі були в шоковому стані та не знали, що робити. Я хотів знайти машину, щоб батьки сіли та поїхали звідти. Але батьки відповіли: "Ні-ні, зараз все буде добре". Ці дорогоцінні хвилини та години ми втратили. А коли вони захотіли та наважилися виїхати, місто було закрите, це було неможливо. О 4:30 ранку, коли все розпочалося, була велика черга на заправках, багато людей панікували.

"Вони будуть голі-босі ходити в Росії, але нічого не зроблять": Дитятьєв – про різницю між українцями і окупантами

Подруга моєї дружини встигла виїхати, бо вони одразу зібрали речі, сіли в авто і поїхали. Ми прийняли їх в Польщі, вони живуть тут. Чоловік пішов в територіальну оборону. Більшість людей встигли виїхати, але є ті, які залишилися", – поділився Дитятьєв у інтерв'ю телеканалу Футбол.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце