Захисник Краковії Олексій Дитятьєв вирішив пожертвувати футболкою Барселони з автографом легендарного форварда Рівалдо. Українець виставив пам'ятний артефакт на аукціон на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Стартова ціна екіпірування – 10 000 грн. Крок – 1000 грн. Всі торги відбуватимуться у коментарях під постом Дитятєва і триватимуть до 13 квітня.

Зібрані кошти підуть волонтерам Нової Каховки, які щодня допомагають сім‘ям впоратись з проблемами, які створила війна.

Нагадаємо, Дитятьєв приєднався до великої кількості українських футболістів, які заради України вирішили пожертвувати важливими для себе речами (Юрій Вірт продав медаль володаря Кубка УЄФА, Данило Сікан попрощався з медаллю переможця ЧС U-19 тощо).

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