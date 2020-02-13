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Дитятьєв сподівається, що в Краковії з'являться інші українські футболісти

17:39 672 Читать на русском
Дитятьєв сподівається, що в Краковії з'являться інші українські футболісти
Олексій Дитятьєв / фото із соцмереж

Український легіонер Краковії Олексій Дитятьєв розповів про амбіції своєї команди в боротьбі за чемпіонський титул в чемпіонаті Польщі.

"Готувалися до весняної частини чемпіонату в звичайному режимі. Бігової роботи на зборах у Туреччині було небагато, більше акцент на командних діях. До нас в команду прийшло кілька новачків, тому тренер більше зробив акцент на контрольні матчі.

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Багато можна говорити і міркувати щодо боротьби за чемпіонство (Краковія на два очки відстає від лідера. – примітка). Але попереду ще багато ігор, щільність у таблиці пристойна і все може зміниться. Сподіваюся, нам вистачить запалу і ми продовжимо в тому ж дусі і будемо боротися за найвищі місця.

Вважаю, що ми підсилилися взимку, і гравці, які прийшли, складуть конкуренцію. На кожну позицію у нас зараз по два гравці, висока конкуренція і нікому немає гарантованого місця в складі.

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Українців в команду більше не запрошують? Поки що ні, але, сподіваюся, скоро підвезуть (сміється. – примітка)", – цитує Дитятьєва Команда 1.

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Теги
Світ Українці за кордоном Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Краковія Краковія
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