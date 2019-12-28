Дитятьєв: Скільки можна вже воювати? Нехай навіть з тими, хто цього заслуговує

Український захисник польської Краковії Олексій Дитятьєв звернувся з побажаннями до українців і вболівальників.

"Хочу побажати миру над головою і здоров’я. Більше нам нічого не треба. З руками і ногами кожен може працювати. Головне, щоб було здоров’я і мир в країні.

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Скільки можна вже. Це ненормально – в XXI столітті воювати. Нехай навіть з тими, хто цього заслуговує", – сказав Дитятьєв у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, 31-річний захисник грає за польський клуб із літа 2017 року. У жовтні 2019 року українець продовжив контракт із Краковією до кінця сезону 2021/22. В Україні футболіст встиг пограти за Енергію, Кримтеплицю, Буковину, Олімпік, Ворсклу та Карпати.

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