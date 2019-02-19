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Дитятьєв пояснив, чому у чемпіонаті Польщі у наступному сезоні побільшає українців

06:30 274 Читать на русском
Дитятьєв пояснив, чому у чемпіонаті Польщі у наступному сезоні побільшає українців
Олексій Дитятьєв / Краковія

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв розповів про українців у чемпіонаті Польщі.

"Чому у чемпіонаті Польщі стало менше українців? Точно відповісти на це питання мені складно. Але є підстави припускати, що в наступному сезоні таких буде більше.

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Тут повинні відмінити ліміт на легіонерів, але при цьому в складі на поле повинен виходити вихованець клубу у віці до 19-ти років.

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З Володимиром Костевичем і Антоном Каніболоцьким, які грають у Польщі, заочно були знайомі і раніше, а тут вже познайомилися ближче", – цитує Дитятьєва "Команда №1".

Теги
Світ Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Краковія Краковія Польща Українці за кордоном
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