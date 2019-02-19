Дитятьєв пояснив, чому у чемпіонаті Польщі у наступному сезоні побільшає українців

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв розповів про українців у чемпіонаті Польщі.

"Чому у чемпіонаті Польщі стало менше українців? Точно відповісти на це питання мені складно. Але є підстави припускати, що в наступному сезоні таких буде більше.

Дитятьєв: Я добре знайомий з Пйонтеком, переписуємося в Instagram

Тут повинні відмінити ліміт на легіонерів, але при цьому в складі на поле повинен виходити вихованець клубу у віці до 19-ти років.

Богданов зізнався, що змусило його достроково розірвати контракт з польською Аркою

З Володимиром Костевичем і Антоном Каніболоцьким, які грають у Польщі, заочно були знайомі і раніше, а тут вже познайомилися ближче", – цитує Дитятьєва "Команда №1".