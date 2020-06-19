Дитятьєв: Помітив, що поляки більше не люблять росіян

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв розповів про своє перебування в Польщі.

"Знаєте, з негативом я тут стикався не частіше, ніж в Україні стикався з людьми, яким не подобалося те, що розмовляють російською або українською. За три роки – це поодинокі випадки, що була якась неприязнь до українців в Польщі.

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Найчастіше тут я помічав, що поляки більше не люблять росіян. Якщо вони чують російську мову, вони більше напружуються, ніж коли чують, що хтось розмовляє українською. Це я помітив", – сказав Дитятьєв у коментарі Ua-football.

Нагадаємо, Олексій перейшов у Краковію у липні 2017 року з львівських Карпат. У поточному сезоні провів за свою команду 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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