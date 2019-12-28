Дитятьєв озвучив рівень зарплат і премій у чемпіонаті Польщі

Український захисник польської Краковії Олексій Дитятьєв розповів про статки футболістів у польській Екстраклясі.

"Середня зарплата в Польщі – 7,5-8 тисяч євро. Але зрозуміло, що є такі, хто отримує набагато більше. Тут її стабільно виплачує більшість клубів. Тут не може бути такого, як в Україні, коли клуби з незрозумілими назвами заходять в Прем'єр-лігу, грають півроку, знімаються, футболістам не платять гроші.

Дитятьєв: Скільки можна вже воювати? Нехай навіть з тими, хто цього заслуговує

В таких командах, як Легія, є футболісти, які давно у клубі і у них дуже хороші зарплати. Близько 30 тисяч євро. Але не забувайте, що вони з цієї суми сплачують величезний податок.

А ще у нас є премії. 2 тисячі злотих за 1 очко. Якщо виграв – 6 тисяч злотих без податків. З податками виходить тисячі чотири, це десь 1 тисяча євро, – сказав Дитятьєв у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, 31-річний захисник грає за польський клуб із літа 2017 року. У жовтні 2019 року українець продовжив контракт із Краковією до кінця сезону 2021/22. В Україні футболіст встиг пограти за Енергію, Кримтеплицю, Буковину, Олімпік, Ворсклу та Карпати.

Яремчуку пропонують варіанти трансферу в топ-чемпіонати – версія європейських ЗМІ