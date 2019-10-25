Дитятьєв: Можливо, повернусь до України, але поки всі мої думки пов'язані із Краковією

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв прокоментував продовження контракту із польським клубом.

"Я отримую задоволення від кожного зіграного матчу, це був вирішальний фактор при продовженні контракту.

Дитятьєв продовжив контракт із Краковією

Чи повернуся в Україну догравати? Що значить догравати? Я ще довго планую грати. Час покаже, тому не можу виключати і такий варіант. Зараз усі мої думки і сили спрямовані на Краковію", – поділився Дитятьєв в коментарі Sportarena.

Нагадаємо, учора стало відомо, що український захисник Олексій Дитятьєв підписав новий контракт з Краковією. Нова угода розрахована до кінця сезону 2021/22.

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