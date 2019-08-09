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Дитятьєв: Грав за Олімпік проти Енергії, вирішили тримати м'яч, щоб зламати ставки

11:29 493 Читать на русском
Дитятьєв: Грав за Олімпік проти Енергії, вирішили тримати м'яч, щоб зламати ставки
Олексій Дитятьєв / фото: ФК Краковія

Захисник Краковії Олексій Дитятьєв поділився думкою про скандальний матч за участі Енергії та Оболонь-Бровар у 2014 році та розповів про свій досвід.

"Якщо брати епізод на Оболонь-Арені, а подивився я його вже через кілька днів в записі і був в шоці. Я знав багатьох футболістів, які грали за цю команди, я знав тренерів.

І після того випадку у мене дуже сильно змінилося до них ставлення. І я досі деяких учасників цього матчу цькую. Це смішно. Це що в голові має бути, щоб таке "виконувати" на полі? До того ж – це Друга ліга.

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Зібралася просто така група футболістів і тренерів, не буду прізвища називати, які просто домовилися заробити трохи грошей. Я сумніваюся, що це єдиний матч, в якому вони так "виконували" в тому сезоні.

Коли я грав проти Енергії на меморіалі Макарова за Олімпік, тоді у них був аналогічний тренерський штаб. Я дивлюся, що вони починають щось "виконувати", якісь офсайди робляться. Було видно, що відбувається щось не те.

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Після чого я підійшов в перерві до Санжара і сказав, що треба щось робити. Ми вирішили в другому таймі просто тримати м'яч і не забивати гол, щоб зламати ставки.

У цей час той хлопець, який бігав з телефоном, почав, мабуть, ставити на те, що ніхто не заб'є, щоб хоч якось відбити ставку", – сказав Дитятьєв SPORT TRAVELER UA.

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Теги
Енергія Нова Каховка Енергія Нова Каховка Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв Олімпік Олімпік Друга ліга Договірні матчі Краковія Краковія
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