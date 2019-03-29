Дитятьєв допоміг Краковії здолати Гурнік та піднятись на 4 сходинку

У 27 турі чемпіонату Польщі Гурнік Забже поступився Краковії.

Чемпіонат Польщі, 27 тур

Гурнік – Краковія – 0:1

Гол: Айрам, 19

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У 27 турі чемпіонату Польщі Гурнік приймав Краковію. У складі гостей на поле з перших хвилин матчу вийшов український захисник Олексій Дитятьєв. Команда українця забила єдиний гол у матчі на 19-й хвилині.

Після цього поєдинку Краковія Дитятьєва піднялась одразу на 4 сходинки у турнірній таблиці та з 42 пунктами посідає 4 місце.