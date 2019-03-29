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Дитятьєв допоміг Краковії здолати Гурнік та піднятись на 4 сходинку

29 березня 23:50 12 Читать на русском
Дитятьєв допоміг Краковії здолати Гурнік та піднятись на 4 сходинку
Олексій Дитятьєв / Краковія

У 27 турі чемпіонату Польщі Гурнік Забже поступився Краковії.

Чемпіонат Польщі, 27 тур

Гурнік – Краковія – 0:1

Гол: Айрам, 19

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У 27 турі чемпіонату Польщі Гурнік приймав Краковію. У складі гостей на поле з перших хвилин матчу вийшов український захисник Олексій Дитятьєв. Команда українця забила єдиний гол у матчі на 19-й хвилині.

Після цього поєдинку Краковія Дитятьєва піднялась одразу на 4 сходинки у турнірній таблиці та з 42 пунктами посідає 4 місце.

Теги
Українці за кордоном Краковія Краковія Польща Світ Олексій Дитятьєв Олексій Дитятьєв
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