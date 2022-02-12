"Не буду приховувати, здивувався цьому. До кінця не вірив, що Коноплянка може перейти до нас.

Краковія презентувала Коноплянку перед матчем з Лехією – українець зробив декілька подарунків уболівальникам

Женя не телефонував мені, щоб порадитися, чи щось дізнатись про команду. Зрештою, вже дзвонити пізно – контракт підписаний. З керівництва також ніхто нічого не питав. Цікавилися лише вболівальники у твіттері і футболісти Краковії.

Сказав їм, що грав проти нього. Розповідав про його сильні сторони. Всім цікаво, чи вийде у нього вписатися в чемпіонат Польщі. Багато простору, як у Севільї, Шальке та Шахтарі, йому тут точно давати не будуть. Краковія не грає в суператакувальний футбол. У Польщі такий чемпіонат, що немає домінуючої команди всю гру. Тут потрібно буде працювати не лише на атаку, але й на оборону", – сказав Дитятьєв у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Олексій виступає за Краковію з липня 2017 року. Першу частину сезону провів в оренді у Пущі (12 матчів без результативних дій).

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