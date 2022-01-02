Дитячий пенальті у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 2:3
09:36 - Читать на русском
Крістал Пелас і Вест Хем влаштували обмін результативними таймами у матчі 21 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
83’ Одсон Едуар
90+1’ Майкл Олісе
Майкл Антоніо 22’
Мануель Лансіні 25’
Мануель Лансіні 45+5’
22’ Майкл Антоніо
25’ Мануель Лансіні
45+5’ Мануель Лансіні
83’ Одсон Едуар
90+1’ Майкл Олісе
До перерви дмінували одноклубники Андрія Ярмоленка, які забили 3 м'ячі. Антоніо відкрив рахунок, а Лансіні оформив дубль. Другий гол аргентинець провів з абсурдного пенальті – капітан Пелас Лука Мілівоєвіч зіграв рукою в абсолютно простенькій ситуації.
Вест Хем без Ярмоленка втримав перемогу над Крістал Пелас і повернувся у топ-5 АПЛ, Уотфорд не встояв проти Тоттенхема
"Орли" почали відігруватися лише в останні 10 хвилин матчу. Майкл Олісе спочатку подав на Едуара, а потім сам хитро виконав штрафний удар. Втім, зусиль 20-річного хавбека вистачило лише на рахунок 2:3.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter