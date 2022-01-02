Крістал Пелас і Вест Хем влаштували обмін результативними таймами у матчі 21 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

До перерви дмінували одноклубники Андрія Ярмоленка, які забили 3 м'ячі. Антоніо відкрив рахунок, а Лансіні оформив дубль. Другий гол аргентинець провів з абсурдного пенальті – капітан Пелас Лука Мілівоєвіч зіграв рукою в абсолютно простенькій ситуації.

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"Орли" почали відігруватися лише в останні 10 хвилин матчу. Майкл Олісе спочатку подав на Едуара, а потім сам хитро виконав штрафний удар. Втім, зусиль 20-річного хавбека вистачило лише на рахунок 2:3.