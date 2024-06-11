Перед початком товариського матчу на стадіоні Зімбру в Кишиневі дитячий акапельний хор з Молдови виконав гімни обох країн. Особливо зворушливим було виконання державного Гімну України. Діти виконували славень в національних костюмах.

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Нагадаємо, що збірна України зіграє на Євро-2024 у групі разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною. У першому турі чемпіонату Європи 2024 року наша команда зустрінеться зі збірною Румунії 17 червня. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

До слова, сьогодні збірна України в рамках підготовки до Євро-2024 перемогла Молдову. Забитими м'ячами відзначились: Яремчук, Циганков, Довбик та Судаков.

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