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Дитячий фейл Дубравки і топ-виступ Пепе у відеоогляді матчу Арсенал – Ньюкасл – 4:0

16 лютого 22:29 155 Читать на русском
Дитячий фейл Дубравки і топ-виступ Пепе у відеоогляді матчу Арсенал – Ньюкасл – 4:0
Арсенал – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Арсенал не відчув проблем у матчі 26 туру АПЛ проти Ньюкасла (4:0). Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

55’ П'єр-Емерік Обамеянг
57’ Ніколя Пепе
90’ Месут Озіл
90+6’ Александр Ляказетт
 
55’ П'єр-Емерік Обамеянг
57’ Ніколя Пепе
90’ Месут Озіл
90+6’ Александр Ляказетт

Лондонцям вдалося заволодіти м'ячем з перших хвилин матчу, але це не завадило Ньюкаслу створити кілька небезпечних моментів. Зокрема, удару Жоелінтона забракло лічених сантиметрів, шанс був і у Сен-Максімена. Арсенал серйозно взявся за справу після перерви.

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Обамеянг і Пепе за три хвилини оформили для своєї команди перевагу у два м'ячі. Потім настало певне затишшя і новий вибух під завісу зустрічі. Голкіпер Ньюкасла Дубравка пропустив легенький удар Озіла по центру, а Ляказетт добив "сорок" – 4:0. Варто відзначити і вдалий виступ Пепе, який до гола додав два асисти.

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