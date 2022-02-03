"Скільки витратив часу на вивчення української мови? Можливо, рік, трохи менше. Діти одразу пішли в українську школу. У Львові здавали ЗНО. Пишаюся ними. Коли вони вчилися, допомагав їм, паралельно і сам вчив. І на роботі через футболістів, керівників.

Йовічевіч: Минулого року в СК Дніпро-1 ніхто не хотів йти, а тепер самі просяться у команду

Колись щось скажу – вони сміються. І сьогодні я не досконало говорю українською. І акцент можете помітити одразу. Питають: "А звідки ви саме?" Але все одно найважливіше – розуміти. Я вас розумію навіть між рядками.

Що було для найважчим в українській мові? Літери. Коли пишу, постійно помиляюся з "і", "й". Не можу ніколи вгадати. У хорватській просто одна буква і. Це для мене проблема.

Моє улюблене слово? Дружина б сказала, що борщ. Дуже гарна страва, дуже смачна. Найулюбленіша", – сказав Йовічевіч для ПРОФУТБОЛ Digital.

Після 18-ти турів УПЛ СК Дніпро-1 розташувався на третій сходинці.

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