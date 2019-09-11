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Діти Роналду зворушливо відсвяткували гол батька у матчі проти Литви

09:16 475 Читать на русском
Діти Роналду зворушливо відсвяткували гол батька у матчі проти Литви
Кріштіану Роналду / соцмережі

Кріштіану Роналду порадував фантастичним виступом своїх найвідданіших фанатів.

28’ Вітаутас Андрюшкявічус
 
Кріштіану Роналду 7’
Кріштіану Роналду 62’
Кріштіану Роналду 65’
Кріштіану Роналду 76’
Вільям Карвалью 90+3’
7’ Кріштіану Роналду
28’ Вітаутас Андрюшкявічус
62’ Кріштіану Роналду
65’ Кріштіану Роналду
76’ Кріштіану Роналду
90+3’ Вільям Карвалью

Дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес виклала радість дітей забитому голу батька в своєму Instagram.

Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5

На відео видно, як Кріштіану забиває перший гол, після чого Джорджина каже дітям: "тато забив гол". Дітлахи одразу пожвавились, а один із них підбіг до телевізора, показуючи на Роналду.

Нагадаємо, збірна Португалії розбила Литву (5:1) в рамках кваліфікації до Євро-2020, а Роналду відзначився покером.

Євро-2020: Португалія на виїзді знищила збірну Литви, Роналду оформив покер

blog_ava
Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5
02:10
2542
Теги
Євро-2020 Відеоновини Литва - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Джорджина Родрігес
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