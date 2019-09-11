Діти Роналду зворушливо відсвяткували гол батька у матчі проти Литви

Кріштіану Роналду порадував фантастичним виступом своїх найвідданіших фанатів.

Дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес виклала радість дітей забитому голу батька в своєму Instagram.

Феноменальний виступ Роналду у відеоогляді матчу Литва – Португалія – 1:5

На відео видно, як Кріштіану забиває перший гол, після чого Джорджина каже дітям: "тато забив гол". Дітлахи одразу пожвавились, а один із них підбіг до телевізора, показуючи на Роналду.

Нагадаємо, збірна Португалії розбила Литву (5:1) в рамках кваліфікації до Євро-2020, а Роналду відзначився покером.

Євро-2020: Португалія на виїзді знищила збірну Литви, Роналду оформив покер