Едін Джеко здав позитивний тест на коронавірус та був змушений самоізолюватись, але діти форварда не залишили батька в біді.

Джеко здав позитивний тест на коронавірус – Фонсека втратив найкращого бомбардира

Малеча через вікно поспілкувалась з Едіном, залишаючи йому підбадьорливі слова на склі. Сам 34-річний футболіст не відривав погляду від своїх нащадків і уважно слухав їхні рекомендації.

У кампанії 2019/20 боснієць став найкращим бомбардиром у Ромі, відзначившись 16-ма голами в чемпіонаті Італії, до яких додав 11 асистів.

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