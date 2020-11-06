Діти Джеко вирішили підбадьорити батька на самоізоляції – зворушливе відео
6 листопада 23:40 - Читать на русском
Форвард Роми Едін Джеко не нудьгує на карантині.
Едін Джеко здав позитивний тест на коронавірус та був змушений самоізолюватись, але діти форварда не залишили батька в біді.
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Малеча через вікно поспілкувалась з Едіном, залишаючи йому підбадьорливі слова на склі. Сам 34-річний футболіст не відривав погляду від своїх нащадків і уважно слухав їхні рекомендації.
У кампанії 2019/20 боснієць став найкращим бомбардиром у Ромі, відзначившись 16-ма голами в чемпіонаті Італії, до яких додав 11 асистів.
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