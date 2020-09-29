"Коли я почув про нього, він не грав у футбол два роки через різні проблеми. Однак тодішній тренер клубу Педро Ресенде переконав мене запросити гравця. Свіфт – команда, за яку виступав тоді Жерсон – не хотіла його відпускати, але все ж погодилася.

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Я ще раз запитав тренера: "Як ти думаєш, нам варто підписати хлопця, який не грав два роки?". Він сказав: "Повір мені". І на тренуваннях я це відразу побачив. Однак нам довелося багато працювати над його психологією. Молоді люди, вони такі. Дисципліни вони не розуміють. Не знаю, чи грав би він взагалі, якби ми не взяли його.

З іншого боку, я вже кілька разів просив у нього футболку, і він завжди говорив "звісно", але так і не передав її мені. Я чекаю вже два роки, це для мого онука", – сказав Гонсалвеш у коментарі виданню Lequotidien.lu.

Нагадаємо, Жерсон перейшов у Динамо у серпні 2019 року з японського Джубіло Івата за 2 млн євро. Другу половину минулого сезону провів у турецькому Анкарагюджю. У поточному сезоні встиг провести у футболці киян 5 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

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