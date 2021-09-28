"Шкода, що зіграли внічию з хорошою командою Інгулець. У другому таймі трохи не дотерпіли, не зіграли на необхідних для досягнення позитивного результату характері та силі.

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Сходити команді до церкви? Думали (посміхається прим.). Результат реалізації тих моментів – це певна майстерність, стабільність, упевненість. Команда міцніє, але поки, на жаль, немає результату. Хоча сьогодні могли вирішити це питання. А щодо фарту, думаю, з кожним тренуванням і грою, футболісти будуть додавати в майстерності і виконуватимуть ті моменти, переводити їх в забиті м'ячі.

Були ексцеси під час поїздки на матч. Не можу їх так описати, я це бачив, кидали щось під колеса, кидали шини під колеса. Що нам залишається робити? Нам, знаєте як, перший етап потрібно дістатися до стадіону, а другий етап вже добре зіграти, щоб уболівальникам сподобалося", – цитує тренера Sport.ua.

Нагадаємо, що ультрас Чорноморця відкрито конфліктують із керівництвом "моряків" через комплектацію команди вихованцями історичного ворога одеситів – київського Динамо.

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