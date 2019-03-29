Дискваліфікацію гравця, який різав суперників під час матчу, скоротили з пожиттєвої до 20 матчів

Хавбек Амедспора Мансур Чалар зможе повернутися на футбольне поле у статусі професійного футболіста.

Федерація футболу Туреччини переглянула покарання Мансур Чалару, який під час матчу третього за силою дивізіону чемпіонату Туреччини між командами Амедспор і Сакар'яспор різав суперників лезом, повідомляє Hurriyet.

Капітан Галатасарая U-14 навмисне не забив пенальті – фейр-плей дня

Пожиттєва дискваліфікація була скасована та призначена 20-матчевим відстороненням від футболу.

Нагадаємо, під час поєдинку третього дивізіону Туреччини між командами Амедспор і Сакар'яспор, гравець господарів Мансур Чалар атакував суперників, наносячи їм порізи лезом. Після поєдинку у постраждалих були виявлені порізи тулуба, шиї та обличчя.

Варто відзначити, що до розслідування справи була залучена прокуратура Туреччини.

Азар пройшов курйозний тест: Барселона чи Реал, Мбаппе чи Неймар, побувати у тілі Роналду, політика та паління