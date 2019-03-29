Дискваліфікацію гравця, який різав суперників під час матчу, скоротили з пожиттєвої до 20 матчів

Хавбек Амедспора Мансур Чалар зможе повернутися на футбольне поле у статусі професійного футболіста.
Федерація футболу Туреччини переглянула покарання Мансур Чалару, який під час матчу третього за силою дивізіону чемпіонату Туреччини між командами Амедспор і Сакар'яспор різав суперників лезом, повідомляє Hurriyet.
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Пожиттєва дискваліфікація була скасована та призначена 20-матчевим відстороненням від футболу.
Нагадаємо, під час поєдинку третього дивізіону Туреччини між командами Амедспор і Сакар'яспор, гравець господарів Мансур Чалар атакував суперників, наносячи їм порізи лезом. Після поєдинку у постраждалих були виявлені порізи тулуба, шиї та обличчя.
Варто відзначити, що до розслідування справи була залучена прокуратура Туреччини.
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