"Звичайно, дискваліфікація тренера вплинула на команду. Він емоційний, постійно заряджає футболістів, підказує з бровки, кричить. Цього, на мою думку, дуже не вистачало гравцям.

Туран розповів, чому Шахтар не зміг обіграти Серветт у кваліфікації Ліги конференцій

Водночас я не вважаю, що цей результат катастрофічний, адже він не відповідає грі. Шахтар виглядав добре і, як на мене, помітно додав під керівництвом Турана. Команда однаково залишається фаворитом, і це вона довела у цьому матчі.

Гра Шахтаря мені сподобалася. Думаю, зараз футболісти трохи відпочинуть, адже не буде матчів у Кубку, і вже у другій зустрічі вони виглядатимуть свіжішими та реалізують ті моменти, які створять.

При тій грі, яку Шахтар показує, і враховуючи максимальні цілі клубу, невихід до основного етапу буде справжньою ганьбою", – заявив Ігор Худоб'як у коментарі для NV.

Додамо, що матч-відповідь між Шахтарем та Серветтом відбудеться 28 серпня. Переможець протистояння потрапить до основного етапу Ліги конференцій, а невдаха завершить євросезон.

Шахтар ледь не зганьбився з Серветтом, врятувавши нічию у Лізі конференцій – Бондар закрив рота коштовним бразильцям