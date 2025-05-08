Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо інциденту, який стався під час матчу 26-го туру чемпіонату України U-19 між Шахтарем і Динамо (0:1).

Обидва клуби були оштрафовані на суму 50 000 гривень кожен, повідомляє УАФ. Половина цієї суми – 25 000 гривень – стосується неспортивної та недисциплінованої поведінки гравців під час та після гри. Інші 25 000 гривень накладено за провокаційні дії футболістів та офіційних осіб, що спричинили конфлікт на полі.

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За друге порушення обидва клуби зобов'язані організувати для своїх команд U-19 спеціальну освітню лекцію тривалістю не менше 30 хвилин. Лекція буде спрямована на ознайомлення з необхідністю дотримання регламентних норм, а також принципами чесної гри та взаємоповаги на всіх етапах матчів.

Крім того, кілька футболістів отримали дискваліфікації. Футболісти Шахтаря Дієго Арройо, Ростислав Баглай, Олександр Ющенко, Микита Калюжний та Олександр Башмарін отримали дискваліфікації на три матчі, з яких один – умовно з річним випробувальним терміном. Гравці Динамо Владислав Герич, Даніель Дехтяр і В’ячеслав Суркіс також відсторонені на три поєдинки. При цьому лише для Дехтяра частина покарання (два матчі) є умовною з таким самим терміном випробування.

Причини покарань – участь у бійці під час матчу для Арройо, Баглая та Герича, а також жорстока поведінка Ющенка, Калюжного, Башмаріна та Дехтяра. Суркіс був покараний за використання непристойних виразів.

Окрім цього, дискваліфікації зазнали тренери Шахтаря. Головний тренер команди Олексій Бєлік був відсторонений на три матчі за використання образливих слів. Тренер з фізичної підготовки Павло Онопрієнко також отримав дискваліфікацію на три матчі за застосування фізичної сили до суперника.

До завершення сезону чемпіонату України U-19 залишилось провести ще три тури.

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