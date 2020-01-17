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Дискваліфікація на 4 роки поставить хрест на кар'єрі Бєсєдіна, – Левченко

17 січня 22:58 1337 Читать на русском
Дискваліфікація на 4 роки поставить хрест на кар'єрі Бєсєдіна, – Левченко
Артем Бєсєдін / фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної України та відомий футбольний експерт Євген Левченко оцінив перспективи форварда Динамо Артема Бєсєдіна, якому загрожує тривала дискваліфікація.

"Якщо на 4 роки дискваліфікують, то це, звичайно ж, поставить хрест на кар'єрі Бесєдіна, яка, по суті, ще нормально і не почалася", – написав Левченко у твіттері.

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Нагадаємо, Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на 4 роки за провал допінг-тесту після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності на місяць, включаючи тренування в клубі. Поки що немає жодної офіційної інформації щодо заборонених речовин, у вживанні яких звинувачують 23-річного форварда.

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Теги
Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Євген Левченко
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