Дискваліфікація на 4 роки поставить хрест на кар'єрі Бєсєдіна, – Левченко

Колишній півзахисник збірної України та відомий футбольний експерт Євген Левченко оцінив перспективи форварда Динамо Артема Бєсєдіна, якому загрожує тривала дискваліфікація.

"Якщо на 4 роки дискваліфікують, то це, звичайно ж, поставить хрест на кар'єрі Бесєдіна, яка, по суті, ще нормально і не почалася", – написав Левченко у твіттері.

Динамо змирилось з потенційною дискваліфікацією Бєсєдіна – кияни зроблять ставку на Русина

Нагадаємо, Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на 4 роки за провал допінг-тесту після матчу 5 туру Ліги Європи проти Мальме. УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності на місяць, включаючи тренування в клубі. Поки що немає жодної офіційної інформації щодо заборонених речовин, у вживанні яких звинувачують 23-річного форварда.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами