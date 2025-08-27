Виключивши Мудрика зі списку УЄФА на цей сезон, Челсі звільнить значну частину бюджету і заявить п'ятьох новачків, інформує The Sun.

Річні витрати гравця складаються з його заробітної плати та амортизації його контракту – суми, на яку щорічно зменшується його трансферна вартість для цілей бухгалтерського обліку. Округлено річна вартість Мудрика для УЄФА склала близько 17 мільйонів фунтів стерлінгів. За підрахунками джерела, це більше, ніж сукупні річні витрати Челсі на придбання Естевао і Хато.

Продаж Ноні Мадуеке в Арсенал за 52 млн фунтів стерлінгів також є ключем до реорганізації "синіх". При розрахунку економії за рахунок продажу гравця УЄФА дозволяє клубам додавати третину прибутку від трансферу до витрат на заробітну плату та амортизацію, які тепер не враховуються в бухгалтерських книгах. Мадуеке прибув до клубу в тому ж місяці, що і Мудрик, за 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

На той час, як вінгер приєднався до "канонірів", амортизація знизила його вартість у балансі Челсі до рівня нижче 20 млн фунтів стерлінгів, тож "сині" отримали прибуток у розмірі понад 30 млн фунтів стерлінгів.

Якщо розділити цю суму на три і додати до річних амортизаційних витрат і заробітної плати Мадуеке, вийде близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що, ймовірно, більше річних витрат на Жоао Педро. Річні витрати на підписання п'яти новачків Челсі на даний момент становлять близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Таким чином, дискваліфікація Мудрика і відсутність його в заявці Челсі на Лігу чемпіонів зіграє велику роль в тому, що клуб, ймовірно, зможе зареєструвати всіх п'ятьох своїх головних літніх новачків – Жоао Педро, Джеймі Гіттенса, Йоррела Хато, Ліама Ділепа і Естевао Вілліана.

