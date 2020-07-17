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Дискваліфікація Карпат дозволила Олімпіку піти у дострокову відпустку всім складом

17 липня 22:55 - Читать на русском
Дискваліфікація Карпат дозволила Олімпіку піти у дострокову відпустку всім складом
Гравці Олімпіка / Сайт клубу

Олімпік раніше за інші клуби УПЛ пішов на літній відпочинок.

Після матчу 31 туру проти Львова (5:1) підопічні Ігоря Климовського роз'їхалися по домівках, інформує офіційний сайт клубу.

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В завершальному поєдинку УПЛ Олімпік повинен був зустрітися з Карпатами, однак "леви" ще 9 липня були виключені зі змагань. Жодних турнірних завдань у донеччан не залишилось, тому команда матиме додатковий час на підготовку до наступної кампанії – з 27 липня запланований перший збір на базі в Щасливому.

Наразі команда Климовського посідає 9 сходинку турнірної таблиці УПЛ, але Ворскла у разі перемоги над СК Дніпро-1 може посунути Олімпік.

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